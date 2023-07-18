مختص تربوي يتوقع عبر "فلسطين اليوم" نسب نجاح طلبة الثانوية العامة ونصيب المحافظات من الأوائل

ساعات قليلة تفصل، طلبة الثانوية وذويهم على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، وسط حالة من التوتر والقلق تخيم على ذوي الطلبة، إثر الشكاوى التي كانت تصدر من قبل الطلاب أوقات الامتحانات التي ختمها الطلبة في 26 يونيو/ حزيران 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت الماضي، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023" الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

وقدم 87,817 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي"، ومن بين أعداد الطلبة المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تواصلت مع المختص التربوي محمد الحطاب، للوقوف على أبرز التوقعات والمؤشرات لنتائج الثانوية العامة في فلسطين والمزعم الإعلان عنها الخميس المقبل بالتزامن مع غزة والضفة الغربية.

نسبة النجاح..!

وأكد الحطاب أن استطلاعات الرأي الخاصة بطلبة الثانوية العامة؛ تشير إلى تحسن في نسبة النجاح لهذا العام ولكن بنسبة قريبة من العام الماضي 2022م.

وخلال العام المنصرم 2022، أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت نحو 68%.

وبشأن أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة، أكد المختص التربوي أن قطاع غزة قد يكون صاحب الحظ الأوفر بلقب الطالب الأول على الثانوية العامة في فلسطين للعام الجاري 2023، مبيناً أن ظاهرة الأول مكرر متوقع حدوثها لهذا العام.

كما بين أن استطلاعات آراء طلبة قطاع غزة، تشير إلى أن حالة تنافسية متوقعة بين مديرية غرب غزة ومديريات جنوب القطاع في نتائج الثانوية العامة2023م، نظراً لتحسن أداء الطلبة في هذه المديريات.

ولفت الحطاب إلى أن الشكوى التي تقدم بها الطلاب بشأن امتحان اللغة الإنجليزية، جاء مردودها لصالح الطلبة وكانت إجراءات الوزارة تصب في صالحهم، مبيناً أن المؤشرات تؤكد أن أداء الطلبة في مبحثي رياضيات الأدبي وفيزياء علمي مرضي جداً ومتوقع علامات الطلبة أن تكون مرتفعة جداً ونسب النجاح فيها كبيرة( الرياضيات والفيزياء).

وأشار إلى المؤشرات بشكل عام تظهر تحسن في أداء الطلبة ونسب النجاح، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة طلبة الثانوية العامة.

يشار إلى أن الأول على فلسطين في الثانوية العامة للعام الماضي 2022، حصل عليها الطالب أنس نبيل الحرازين بمعدل (99.7%)