مخابرات السلطة تعتقل القيادي أحمرو من الخليل

أقدم جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء18/7/2023م، على إعتقال القيادي المحرر أرقم خالد أحمرو (57 عاماً)، أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر خاصة، أن اعتقال القيادي أحمرو جاء بعد استدعاءه للمقابلة أمس الاثنين، حيث تم احتجازه في مقر الجهاز، وصدر بحقه قرار اعتقال وتم تمديده لـ15 يوماً، دون الكشف عن مصيره أو أسباب جريمة الاعتقال بحقه.

والقيادي أرقم أحمرو من أبرز الناشطين في فعاليات التضامن مع عوائل الشهداء والأسرى، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال منها في الإعتقال الإداري.

يشار إلى أن أجهزة السلطة تواصل حملتها الشرسة في استهداف قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، وتواصل اعتقال كلاً من المجاهدين: مراد ملايشة (34 عامًا) والمجاهد محمد براهمة (37 عامًا)، والمجاهد عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، والمجاهد محمد سليم علاونة (41 عاماً)، والمجاهد محمد فايز ملايشة (42 عاماً)، والمجاهد مؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، والمجاهد عماد محمد خليلية (25 عاماً) من جنين، وجميل جمال جعار (24 عامًا) من طولكرم.



