إعلام عبري: وصول طائرات جديدة من طراز (f-35) إلى اسرائيل

توقعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، وصول طائرات جديدة من طراز (f-35) المتطورة إلى الكيان الإسرائيلي، الخميس المقبل.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن ثلاثة طائرات جديدة من طراز (F35) أقلعت من الولايات المتحدة باتجاه "إسرائيل".

وأضافت القناة، "إذا لم تكن هناك مشاكل في الطقس أو التزود بالوقود فسوف تهبط يوم الخميس في قاعدة نيڤاتيم".

وأوضحت أن عدد طائرات "أدير" في سلاح الجو سيرتفع إلى 39 طائرة.

وأشارت قناة "كان"، إلى حكومة الاحتلال أقرت مؤخرًا شراء 25 طائرة أخرى، ليصبح المجموع 75 طائرة من هذا النوع.