الدفاع الروسية: استهداف مواقع أوكرانية بأسلحة دقيقة

قصفت القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، مواقع كان يجري فيها التحضير لهجمات عدائية ضد روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، بأن قواتها ضربت تلك المواقع وتضم مسيرات بحرية وأماكن تصنيعها في منطقة أوديسا.

وأكدت أن هذه الضربة (انتقامية) ومكثفة، بأسلحة عالية الدقة انطلقت من البحر.

كما دمرت الضربات الروسية مرافق لتخزين الوقود في منطقة مدينتي نيكولاييف وأوديسا، يبلغ حجمها الإجمالي حوالي 70 ألف طن، استخدمت لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية بالوقود، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية.

وقصفت القوات الأوكرانية، أمس، جسر القرم بزوارق مسيرة، اسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة.