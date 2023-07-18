أهالي الشهداء بالضفة الغربية ينظمون جولة تضامنية مع مخيم جنين

نظم وفد من أهالي الشهداء بعموم الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء18/7/2023م، جولة تضامنية مع مخيم جنين، والذي تعرض مؤخراً لعدوان إسرائيلي غاشم.

وزار وفد أهالي الشهداء مخيم جنين، وبيت الأسير القيادي بحركة حماس الشيخ جمال أبو الهيجا، ومقبرة الشهداء في المخيم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال شن في الثالث من تموز/ يوليو الجاري عدواناً عسكرياً برياً وجوياً على مخيم جنين، واستمر لمدة يومين، وصف بـ"الأضخم" منذ عام 2002.

وارتقى خلال العدوان الاحتلال 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة، كما تم تدمير البنية التحتية والمباني والطرقات وشبكات المياه والاتصال.

وشهدت جنين ومخيمها مقاومة بطولية وتصدٍ لعدوان الاحتلال، ومواجهته بالاشتباك والكمائن والعبوات المتفجرة.

وأوعزت سرايا القدس بالضفة في حينه، لمقاوميها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس، بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.



وأكدت السرايا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال، ولجم عدوانه على جنين ومخيمها.