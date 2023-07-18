محكمة "سالم" تصدر حكماً بحقّ أسير من جنين

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء18/7/2023م، أن ما تسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد علاء عوني إسماعيل قبالة (37 عامًا) من بلدة اليامون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي 16 شهرًا وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/07/2022م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

جدير بالذكر أن الأسير علاء قبالة ولد بتاريخ 21/04/1986م، وهو متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.



