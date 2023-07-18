الشؤون الاجتماعية ترد: هل سيتم تأخير موعد صرف المنحة القطرية لشهر 7؟

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الثلاثاء18/7/2023م، أن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 7 لم يحدد حتى اللحظة وكل ما يتم تداوله بشأن موعد صرفها لا أساس له من الصحة.

وقالت الكحلوت خلال تصريحات صحفية:" إن الوزارة في انتظار موعد صرف المنحة القطرية من قبل اللجنة القطرية الجهة المسؤولة عن الملف"، لافتة إلى اللجنة القطرية بصدد الانتهاء من إجراءات عملية صرف المنحة القطرية 100دولار للأسر الفقيرة.

وبينت أن المتداول بشأن تأجيل صرف المنحة القطرية أو انقطاعها لا أساس له من الصحة، متوقعة أن يكون صرف المنحة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتصرف المنحة القطرية كما جرت العادة، في النصف الأول من كل شهر ميلادي، من خلال تصريح صحفي يصدر عن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، علماً أن المنحة تصرف لـ100 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار تصرف من معارض الاتصالات والمحال التجارية بقيمة 310شيكل.