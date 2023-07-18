هل تم تأجيل صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 7 .. التنمية بغزة تجيب!

نفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، اأانباء المتداولة التي تتحدث عن تأجيل صرف المساعدات النقدية للمنحة القطرية عن شهر 7 الجديدة، وانقطاعها.

وقالت الكحلوت، في تصريح صحفي: إن "لا معلومات دقيقة لدى الوزارة حول تاريخ الصرف، وننتظر الموعد من اللجنة القطرية، كونها المسؤولة عن الملف".

وتوقعت بأن يكون هناك تصريح رسمي للإعلان عن موعد صرف المنحة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الكحلوت، "هناك ترتيبات أخرى تجري على ملف صرف المنحة القطرية من قبل اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة".