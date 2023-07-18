"مهجة القدس": محكمة سالم تصدر حكماً بحق الأسير عبد الرحمن عبد الله

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء18/7/2023م، أن ما تسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد عبد الرحمن هاني محمد عبد الله (18 عامًا) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي 18 شهرًا ويوم وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدسفي تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 07/11/2022م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الرحمن عبد الله ولد بتاريخ 23/03/2005م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.



