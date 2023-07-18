درجات الحرارة في الكويت اليوم الثلاثاء 18/7/2023-توقعات ب50 درجة مئوية غدا قالت دائرة

قالت دائرة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة التي تسجلها في الكويت اليوم الثلاثاء 18/7/2023 ، مرتفعة ، وتواصل الارتفاع خلال اليومين القادمين حيث قد درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق لـ50 درجة مئوية في حين تصل ل36 درجة خلال بقية اليوم .
وسجلت درجات الحراة اليوم على النحو التالي ": مدينة الكويت عظمى: 48 مدنية 36
وجاءت درجات الحرارة في الكويت اليوم على النحو التالي :
المحطة العظمى المتوقعة °م الصغرى المسجلة °م
مدينة الكويت 48 36
مطار الكويت 48 30
العبدلي 49 30
الجهراء 50 34
السالمية 47 36
الأحمدي 45 37