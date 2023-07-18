درجات الحرارة في الكويت اليوم الثلاثاء 18/7/2023-توقعات ب50 درجة مئوية غدا قالت دائرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:40 م
18 يوليو 2023
ارتفاع الحرارة في الكويت
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قالت دائرة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة التي تسجلها في الكويت اليوم الثلاثاء 18/7/2023 ، مرتفعة ، وتواصل الارتفاع خلال اليومين القادمين حيث قد درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق لـ50 درجة مئوية في حين تصل ل36 درجة خلال بقية اليوم .

وسجلت درجات الحراة اليوم على النحو التالي ": مدينة الكويت    عظمى: 48 مدنية 36

وجاءت درجات الحرارة في الكويت اليوم على النحو التالي :

المحطة العظمى المتوقعة °م    الصغرى المسجلة °م

مدينة الكويت         48                36

مطار الكويت         48               30

العبدلي              49                30

الجهراء             50                 34

السالمية          47                   36

الأحمدي        45                  37

درجة الحرارة في الكويت.PNG

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