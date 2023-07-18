هاليفي: من يدعو لرفض الخدمة في "الجيش" يُضر بأمن الكيان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، أن رئيس ما يُسمى "أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي" الجنرال هرتسي هاليفي، وصف من يدعو لرفض الخدمة في "الجيش" بأنه يضر بأمن كيان الاحتلال.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش: "إن "رئيس الأركان" هرتسي هاليفي خلال افتتاح جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست قال: "كل من يدعو إلى رفض الخدمة في "الاحتياط" هذه الأيام يضر "بالجيش" وأمن "إسرائيل".

وبدوره، قال المعلق العسكري في قناة كان العبرية امير بار شالوم: "إن عدد رافضي الخدمة من ضباط وجنود الاحتياط في جيش الاحتلال يقدر بنحو 20 الف عسكري".

وكشفت وسائل إعلام عبرية، السبت، عن أن عدداً كبيراً من جنود الاحتياط في وحدة "سيرت متكال" الخاصة في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم رفض التطوع للخدمة العسكرية بسبب التعديلات القضائية.

وقالت القناة 12 العبرية:"إن 250 جندياً من الاحتياط في وحدة "سييرت متكال" يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت "التعديلات القضائية".

وتعتبر هذه الوحدة من أهم الوحدات الخاصة التي تتبع لما يُسمى "هيئة الأركان في جيش الاحتلال" وتختص بتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو كما حصل في العملية الفاشلة شرق خانيونس في نوفمبر من عام 2018.

كما ذكرت مصادر عبرية، الجمعة، أن عدداً من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم بتوقفهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية.

ومن جانبها، قالت مصادر في سلاح الجو "الإسرائيلي" لموقع صحيفة يديعوت، "إن عددا كبيراً من الطيارين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يحضروا تدريبات الاحتياط ابتداء من الأسبوع المقبل".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "هناك قلق لدى الشرطة "الإسرائيلية" حول تصاعد التوترات بين أنصار معسكر "اليمين" وأنصار معسكر "اليسار"، وهناك خوف حقيقي من "حرب أهلية".

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 18-7-2023، أنه بدأت عدة تظاهرات في جميع أنحاء "إسرائيل" في وقت مبكر من صباح اليوم ضد "التعديلات القضائية".

وقالت القناة 12 العبرية: بدأت عدة تظاهرات في جميع أنحاء كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ضد "التعديلات القضائية" المقدمة من حكومة بنيامين نتنياهو".

وأوضحت القناة العبرية، أنه تخلل التظاهرات قطع لبعض الطرقات في المناطق الساحلية من الكيان.

وتأتي هذه التظاهرات رفضاُ لنية رئيس حكومة نتنياهو المُضي قدماً في التعديلات القضائية، التي بحسب المعارضة تهدف؛ "لإضعاف جهاز القضاء" في "إسرائيل".