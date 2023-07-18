بالفيديو أمــــهات الشهداء خلال مسيرة جنين: "بنبيعش دم أولادنا والاعتقالات خيانة"

تقدمت أمهات شهداء وأهالي الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الليلة الماضية، مسيرات حاشدة خرجت من كافة أنحاء الضفة تلبيةً لنداء كتيبة جنين بالخروج بمسيرات حاشدة رفضاً للاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة ضد المقاومين في الضفة الغربية.

أمهات الشهداء في مخيم جنين استنكرن فعل السلطة الفلسطينية في اعتقال أبنائهن مؤكدات على أن الاعتقالات السياسية ما هي إلا غدر وخيانة من أبناء جلدتهن.

كلنا كتيبة

أم الشهيد فاروق سلامة خلال المسيرة قالت " إذا سقط المخيم سقطت كل الدول والعواصم العربية لأنه المخيم يدافع عن شرف الأمة.

وأضافت "دم أولادنا ما بيروح هيك، إحنا مع أولادنا إلي استشهدوا وإلي عايشين شو بدهم من أولادنا احنا معهم ومع الكتيبة، الولد والشيخ والنساء في المخيم كلنا كتيبة"

وطالبت أم فاروق أبطال الكتيبة "المضي قدماً في مقاومة الاحتلال ومواصلة مسيرة ابنها الشهيد في الدفاع عن المخيم "

واستنكرت أم فاروق الاعتقالات السياسية واعتبرتها غدراً وخيانة لأبناء المخيم الذين يقدمون أرواحهم دفاعاً عن شرف وحرمة المخيم، حيث كان الجيش يقتحم المخيم دون احترام لحرمة البيوت وترويع الأطفال والشيوخ.

ووجهت إحدى أمهات المطاردين رسالة للسلطة الفلسطينية كان مفادها الكف عن اعتقال المقاتلين وإخلاء سبيلهم للدفاع عن المخيم ومقاومة الاحتلال.

وقالت إحدى أمهات الشهداء:" أنا نازلة دعم واعتزاز لروح ابني الشهيد مناشدة السلطة الفلسطينية بمعرفة مصير جثمان ابنها الشهيد الذي لم تبلغها السلطة باستشهاده".

وفي ذات السياق قالت إحدى المشاركات في المسيرة الحاشدة داخل مخيم جنين:" احنا بنبيعش دم أولادنا، ونقول لا للاعتقال السياسي، مناشدةً السلطة بوقف الاعتقال السياسي ودعم أبناء المخيم.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد أبو زينة على أن السلاح الذي يقاوم الاحتلال لن يترك ولن يتوجه إلى أبناء شعبنا وسيبقى نظيفاً.

وأشار أبو زينة إلى أن أبطال كتيبة جنين هم قيادة الشعب في المخيم ونحن ننصاع إلى قراراتهم التي تدافع عن أبناء المخيم.

وطالب أبو زينة أبناء الأجهزة الأمنية إخلاء سبيل المعتقلين داخل سجون السلطة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس خرجت هذه الجماهير من ذوي الشهداء والأسرى والمعتقلين دعماً للمقاومة مؤكداً على أن هذا الخطأ لا يمكن أن يغتفر ولا يمكن القبول به.

وأضاف الأخرس كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم فتح وشهداء الأقصى تقول كلمتها بعدم قبول الاعتقال السياسي للمقاتلين، وإن هذا الاعتقال الجائر لا يخدم إلا الاحتلال.

ومن جانبه أكد المقاتل في كتيبة جنين أبو حمزة على عدم انجرار الكتيبة للفتن وأن سلاحهم لن يتوجه إلا إلى الاحتلال وسيبقى نظيفاً لذلك خرجنا اليوم للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني مطالبين الإفراج العاجل عن المقاتلين.

واعتبر أبو حمزة الاعتقال السياسي خنجراً مسموماً في خاصرة أبناء الكتيبة ،مضيفاً لن نطلب من الأجهزة الأمنية القتال بدل عنا لكن نطلب منهم أن لا يكونوا خنجراً مسموماً في خاصرتنا والكف عن الاعتقالات السياسية الجائرة

وقد شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقالات واسعة طالت أبناء حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وقد وصل عددهم إلى 10 أشخاص.

ودعت كتيبة جنين المواطنين للخروج الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين 17/7/2023، في كافة المناطق الفلسطينية بمسيرات للتنديد بحملة الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة السلطة على المقاومين.