تحذير من خطر محدق يسببه "الذكاء الاصطناعي"!

حذرت منظمة تراقب المحتوى الالكتروني على الإنترنت، مؤخراً، من خطورة استعمال الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد بصرية تبدو واقعية للغاية تظهر أوضاعا جنسية مزعومة على الأطفال.

وقالت منظمة " :"The Internet Watch Foundation" (IWF)إنها عثرت بالفعل على صور واقعية بشكل مذهل، أنتجها الذكاء الاصطناعي، بحيث لا يتمكن كثيرون من التمييز بينها وبين الصور الحقيقية".

وأضافت المنظمة: "حققنا في صفحات على الإنترنت، التي جرى الإبلاغ عن بعضها عن طريق مستخدمين، وأظهرت صورا لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات".

ونوهت إلى أن هذا الأمر يضع الأطفال الحقيقيين في حالة من الخطر.

ودعت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، سوزي هارغريفز، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للتعامل مع القضية باعتبارها ذات أولوية قصوى، عندما تستضيف بريطانيا قمة عالمية عن الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت هارغريفز: "إن أعداد هذه الصور ليست بالكبيرة في الوقت الراهن، لكن من الواضح أن هناك إمكانية أمام المجرمين لإنتاج صور تظهر أطفال في أوضاع جنسية تنتهك حقوقهم".

واعتبرت أن هذا الأمر سيكون مدمرا بالنسبة إلى أمن الإنترنت وأمن الأطفال على الشبكة.

ويُشار إلى أنه تعرّف منظمة (IWF) نفسها بأنها منظمة معنية بإيجاد وحذف المحتوى على الإنترنت الذي يظهر الانتهاكات الجنسية للأطفال.