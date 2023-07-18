غزة: "المباحث العامة" تضبط 4 دراجات نارية مسروقة

ضبطت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة بمحافظات قطاع غزة 4 دراجات نارية مسروقة تُقدر قيمتها بـ 6500 دولار.

وأوضحت مباحث المرور أنه خلال حملات الفحص الفني الدورية في المحافظات لأرقام الشاصي على الدراجات النارية، تبين أن الدراجات تعود ملكياتها لأشخاص قدموا شكاوى بفقدانها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 8 دراجات نارية أخرى بها تزييف في أرقام الشاصي الخاص بالدراجات النارية، مؤكدة أنها أحالت ملفاتها للجهات المختصة للتأكد من أرقام الشاصي، وعدم وجود شكاوى بالسرقة.

ولفتت إلى إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.