موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة 2023، طفت على السطح أمس على لسان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إذ قال وفق التصريحات التي صدرت أن الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023، هو موعد صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، قبل أن يخرج بتصريحات تنفي ما تم نشرها سابقاً، ولم يُحدد أيضا أي موعد لصرف المستحقات.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، بعد نفس وزير التنمية الاجتماعية التصريحات المنسوبة له عن صرف شيكات الشؤون يوم الخميس المقبل، بدأ المستفيدون يتساءلون عن موعد صرفها، لاسيما وأنها تأخرت عن موعدها لأشهر عدة في ظل وضع معيشي واقتصادي غاية في السوء، لأن تلك الدفعات النقدية هي مصدر دخلهم الوحيد، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة 2023، حال أي بلغتنا أية أخبار بهذا الخصوص.

أخبار الشؤون الاجتماعية 2023

أخبار الشؤون الاجتماعية 2023، ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية أكثر من 116 ألف أسرة فلسطينية يحتل منها قطاع غزة نصيب الأسد بسبب الحصار المفروض عليه منذ نحو 16 عاماً على التوالي، بينما تتراوح الدفعات من 750 شيكلا وتصل إلى 1800 شيكل حسب وضع العائلة الاجتماعي، مع الإشارة إلى أنها تصرف أربع مرات في العام، لكن منذ سنوات لم تف وزارة المالية بهذا الأمر بحجة الأزمة المالية التي تمر بها، مع العلم أن تدفع رواتب موظفيها مطلع كل شهر.

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله، ويبقى ملف الشؤون الاجتماعية يتصدر محركات البحث في الأراضي الفلسطينية كونها الفئات المستفيدة تصنف الأشد فقراً لأن المستفيدين يعانون من أمراض عدة وهم كبار في السن أو لديهم حالات اجتماعية، لذلك سنبقى نوافيكم بـ موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة 2023 حال توفرت لدى فريق العمل.