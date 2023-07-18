عالمياً : الذهب يواصل الارتفاع ..والسبب!

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، مع انخفاض أسعار الدولار الأمريكي عالمياً مقتربًا من أدنى مستوياته في أكثر من عام.

ويأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملين بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة الأميركية، لمعرفة أثرها في السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقالت وكالة "رويترز": "إن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1959.54 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (0359 بتوقيت غرينتش)، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المئة، ليصل سعره إلى 1963.70 دولارا للأوقية".

ويُشار إلى أن الدولار كان قد تراجع مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام، ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.