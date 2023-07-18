نقابة الموظفين بغزة تعقد اجتماعاً مهماً مع المالية.. فهل سيتم الإعلان عن موعد صرف الرواتب اليوم؟

أكد نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، خليل الزيان اليوم الثلاثاء 18/7/2023، أن اللقاء الذي سيُعقد بين النقابة ووزارة المالية بغزة اليوم سيتم خلاله بحث أسباب تأخير رواتب موظفي قطاع غزة وسماع كافة الردود من وزارة المالية والإجابة على جميع استفساراتنا.

وقال الزيان في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "سنؤكد خلال اللقاء مع وزارة المالية بضرورة صرف رواتب الموظفين والضغط عليها لإنهاء هذه الأزمة القائمة".

أوضح الزيان، أن الموظفين في غزة يعيشون وضعاً اقتصادياً صعباً جداً وخاصة أنهم خرجوا مؤخراً من عيد الأضحى، آملاً بأن يكون هناك أخبار طيبة وصرف لرواتب الموظفين في القطاع.

وقال: "في حال عدم صرف الرواتب خلال الأيام القادمة سيكون لنا موقف خلال الأسبوع القادم من خلال الفعاليات".

وأضاف: "سيكون هناك فعاليات واحتجاجات ولن نقبل بهذا الواقع المرير الذي يمر فيه الموظفون في قطاع غزة".

وحول امكانية الاعلان اليوم عن موعد صرف الرواتب وخاصة بعد اعلان وكيل مساعد وزارة المالية بقطاع غزة عوني الباشا إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات” ، أشار الزيان "أنه لا يوجد طرفهم حتى اللحظة أي معلومات عن الموضوع".

وكانت قالت نقابة الموظفين في غزة: "إن هناك لقاءً مهماً صباح اليوم مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا لبحث أزمة تأخر صرف الرواتب".

وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة المالية بقطاع غزة، عوني الباشا، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر.

وعدد أسباب الأزمة، قائلاً:” إن أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة”.

وأضاف: "من ضمن الأسباب هو ارتفاع أسعار الوقود المصري الذي أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد".

وتابع الباشا: "لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".

وبين أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، ونصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.

وأشار الباشا إلى أنه وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل.

وكشف عن أن الوزارة تقوم بالاستدانة من البنوك، و٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني.وعبر عن أمله أن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير.

ودعا وكيل وزارة المالية "الأخوة في قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه".