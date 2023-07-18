أم تقتل أبناءها الثلاثة في مصر… لهذا السبب…!

أقدمت امرأة مصرية تجردت من كل صفات الأمومة، مؤخراً، على قتل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها بسبب الخلاف على حضانة الأطفال.

وقامت الأم بدس أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بالتسمم وفارقوا الحياة ثم أبلغت الشرطة أن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ.

وبدورها، كشفت تحريات المباحث عدم صحة أقوال الأم وتبين قيامها بقتل أطفالها وتم ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة.

ومن جانبها، أمرت نيابة قسم ثان بسوهاج، يوم الأحد، تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة "ش.ف.أ" ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح" 10 سنوات بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال.