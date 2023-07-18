كيتا يغيب عن بداية الموسم في ناديه الجديد

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتمكن لاعب خط وسط ليفربول السابق، نابي كيتا، من الانضمام إلى ناديه الجديد، فيردر بريمن، بداية الموسم المقبل مع بعد إصابته خلال الاستعداد لخوض مباراة ودية.

وكان قد عانى كيتا البالغ من العمر 28 عاما من مشكلة في الفخذ قبل مباراة، يوم الأحد الماضي، ضد في إف بي أولدنبورغ، مما اضطره للتغيب عن المشاركة في المباراة.

وبدوره، قال أولي فيرنر، مدرب بريمن آنذاك: "إنه إجراء احترازي، لكن التحاليل أثبتت أن الإصابة كانت أشد خطورة حيث أعلن النادي أنه سيغيب "لعدة أسابيع".

وأضاف فيرنر: "إنه علينا أن نفترض أن نابي لن يشارك في المباريات الأولى من الموسم".

ويُشار إلى أنه انضم لاعب غينيا الدولي كيتا إلى بريمن في صفقة انتقال مجانية من ليفربول في حزيران/ يونيو، ولعب 13 مباراة فقط مع نادي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإصابات.