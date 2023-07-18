موقع عبري: جيش الاحتلال يُعيد تركيب أجهزة المراقبة على حدود لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 18-7-2023، أن جيش الاحتلال أعاد تركيب وإصلاح الكاميرات قرب منطقة المطلة على الحدود اللبنانية.

وقال موقع "واي نت" العبري: "أن الجيش "الإسرائيلي" أصلح أجهزة المراقبة على الحدود مع لبنان وأعاد تركيب الكاميرات بعدما كان عدد من الشبان اللبنانيين أقدموا على إزالتها".

وبدورها، قالت قناة "المنار": "إن الجيش "الإسرائيلي" أقدم ليلاً على تركيب منظومات تجسس على الجدار في "المطلة" بدلا من الكاميرات التي أزالها الشبان اللبنانيون الأسبوع الفائت.

وأشارت القناة، إلى أن جيش الاحتلال قام أيضا بعمليات تسييج بأسلاك معدنية بين موقع "السماقة" وخط الانسحاب بحماية جرافات ودبابات ميركافا.

وكانت مجموعة من الشبان اللبنانيين قامت، السبت الماضي، بتفكيك كاميرات مراقبة "إسرائيلية" قرب السياج الحدودي.

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة الحدودية بين لبنان وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" تزامناً مع الذكرى السابعة عشرة لحرب تموز 2006.