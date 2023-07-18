تسريب ملايين الرسائل الإلكترونية للجيش الأمريكي لمالي بالخطأ !

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، أن الجيش الأمريكي أرسل ملايين رسائل البريد الإلكتروني بشكل خاطئ إلى مالي بسبب خطأ في رقم عناوين البريد المرسل إليه.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب ما أسمته بـ"خطأ إملائي كارثي" في عناوين البريد المرسل إليه.

ووفقاً لمصدر فقد كشف هذا التسرب معلومات حساسة للغاية بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.

وبين المصدر، أن الرسائل تتضمن أشعة سينية وبيانات طبية ومعلومات وثائق الهوية وقوائم طواقم السفن، وقوائم الموظفين في القواعد، وخرائط المنشآت، وصور القواعد، وتقارير التفتيش البحري، والعقود.

كما تشمل الشكاوى الجنائية ضد الأفراد، والتحقيقات الداخلية في أعمال الشغب، ومسارات السفر الرسمية، والضرائب والمالية.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تحديد المشكلة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان من قبل يوهانس زوربييه، رجل الأعمال الهولندي على الإنترنت، الذي وقع عقدا لإدارة مجال الدولة الإفريقية.

وقال زوربييه: "يستمر توجيه حركة مرور البريد الإلكتروني إلى نطاق "ML."، الخاص بدولة مالي ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الأفراد يخطئون في كتابة "MIL." المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني الخاص بالجيش الأمريكي".