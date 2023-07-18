المكسيك... العثور على 22 جثة بمقابر جماعية في رينوسا

عثر فريق بحث عن أشخاص مفقودين على ما لا يقل عن 22 جثة في مقابر جماعية في رينوسا في شمال شرق المكسيك.

وأوضح الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس خورخي كويار: "تم العثور على 12 مقبرة جماعية فيها 22 جثة".

وقامت بالاكتشاف وبلغت عنه مجموعة "حب المفقودين" في منطقة تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة التي تشهد عنفا مرتبطا بأوساط الجريمة المنظمة.

وأضاف كويار، أن النيابة العامة مكلفة بالتحقيق، وأن العدد النهائي للجثث سيُكشف لاحقا.

وأوضح أن غالبية الرفات التي عُثر عليها بقيت مدفونة ما بين 10 إلى 14 شهرا.

ويسجل في هذه الولاية ثاني أكبر عدد مفقودين في المكسيك مع نحو 13 ألف مذكرة بحث، وراء خاليسكو مع 14987 مذكرة.

وقد فُقد 110 آلاف شخص في المكسيك منذ عام 1962 فيما يعد مشكلة مزمنة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مأساة إنسانية".

وسُجلت كذلك 350 ألف عملية اغتيال في المكسيك منذ شن عملية عسكرية واسعة لمكافحة المخدرات في 2006، تُنسب بغالبيتها إلى مجموعات إجرامية.