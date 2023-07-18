سفن حربية روسية تبحر للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الصين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 ص
18 يوليو 2023
صورة لسفن صينية.jpg
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، بأن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التعاون -2023".

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "غادرت مجموعة من السفن الحربية من أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك للمشاركة في المناورة البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التعاون- 2023"، التي ستجرى في يوليو في مياه بحر اليابان".

وأضاف البيان: "البحرية الروسية تمثلها في التدريبات اثنتان من السفن الكبيرة المضادة للغواصات هما "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" وطرادان "غريمياشي" و "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".

ويُشار إلى أنه في وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة دعم للقوات البحرية الصينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة التدريبات.

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