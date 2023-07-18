روسيا: إحباط هجوم بـ28 مسيّرة أوكرانية على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء 18-7-2023، إحباط محاولة لأوكرانيا لتنفيذ هجوم بواسطة 28 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوي، فيما تم تعطيل 11 مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية فسقطت دون أن تصل إلى أهدافها".

وأكد البيان عدم وقوع إصابات أو دمار جراء التصدي للهجوم الأوكراني بالمسيرات.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

وبدورها، وصفت السلطات الروسية الهجوم بـ "العمل الإرهابي" وتقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الاستخبارات الغربية في التفجير.