قتلى وإصابات بتحطم طائرة صغيرة في بولندا

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر اليوم الاثنين 18 يوليو 2023 في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط بولندا.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا-بريندا: إن طائرة من طراز سيسنا اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت نوفاكوسكا بريندا: إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصاً كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصابوا بجروح".

ويستخدم هذا النموذج من الطائرات بشكل عام في القفز بالمظلات.

من جهتها، قالت جوستينا سيتشانكا المتحدثة باسم خدمة الإنقاذ الجوي الطبية البولندية: إن أربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ، وأن عمليات البحث والإنقاذ التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الإطفاء والمعدات الخاصة جارية في موقع التحطم.