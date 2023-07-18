أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

تستحوذ أسعار الذهب في الجزائر على اهتمام عدد كبير من المتابعين في هذه الأوقات عن ويبحث عدد كبير من الناس عن الموضوع وخاصة من فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ونستعرض في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقال أسعار الذهب في الجزائر وهي من الموضوعات الهامة وخاصة في دول المغرب العربي، كما نقدم لكم كافة التغيرات التي تطرأ على أسعارها.

واستقر سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 18-7- 2023 بالرغم من تراجع الذهب عالميًا وسط فتور الإقبال بفعل صعود الدولار.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

سعر غرام الذهب عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 نحو 8445 دينارا جزائريا.

سعر غرام الذهب عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7742 دينارا جزائريا.

سعر غرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 نحو 7390 دينارا جزائريا.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 نحو 6334 دينارا جزائريا.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم نحو 262.66 ألف دينار جزائري.

سعر جنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 59119 دينارا جزائريا.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب في الجزائر نحو 8.445 مليون دينار جزائري.