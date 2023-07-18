أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 18-7- 2023

يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في العراق وهي من الموضوعات العامة التي تلاقي عمليات بحث واسعة من المتابعين وخاصة من فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين في هذا المقال بأسعار الذهب في العراق وكافة التغيرات التي تطرأ، ونرجو متابعة المقال للنهاية لمعرفة كافة الأسعار.

وتراجعت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات اليوم الإثنين 18 -7- 2023، بالتوازي مع الهبوط العالمي في أسواق المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في العراق

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24، نحو 82.110 ألف دينار عراقي

سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 71.848 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 نحو 71.848 ألف دينار عراقي.

سعر عيار 18 نحو 61.583 ألف دينار عراقي

سعر عيار 14 نحو 47.898 ألف دينار عراقي.

سعر كيلو الذهب اليوم نحو 82.109 مليون دينار عراقي

سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 574.781 ألف دينار عراقي.