كتيبة جنين: الحشود الجماهيرية التي خرجت تؤكد على صوابية النهج وخيار المقاومة

سرايا القدس - كتيبة جنين :ان هذه الحشود الجماهيرية المباركة خرجت لتؤكد على صوابية النهج والخيار خيار المقاومة لتؤكد للقريب والبعيد أن خيار المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ككل وليس خيار فصيل

بعينه.

سرايا القدس - كتيبة جنين :نتوجه بالشكر والعرفان لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني الذي لبى هذه الدعوة المباركة بكافة أماكن تواجده للوقوف بوجه هذه السياسات الظالمة التي تستهدف المجاهدين وتنكل بهم تحت حجج ومبررات واهية وكاذبة.



سرايا القدس - كتيبة جنين :ندعو شعبنا في الضفة وكافة أماكن تواجده للاستمرار بالوقفات المنددة والرافضة لاعتقال المجاهدين.



سرايا القدس - كتيبة جنين :واجب المجاهدين اليوم زعزعة استقرار الكيان المؤقت وما أعددناه للاحتلال ستروه قريبا بعون الله.