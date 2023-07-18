سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 18 يوليو 2023 في مصر

سعر الذهب النهاردة الثلاثاء 18 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب كم جاءت في تعاملات صباح اليوم في مصر.

وسجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 بعد أن شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة تراجعا بنحو 20 جنيها في التعاملات اليوم، فيما شهد سعر الذهب عالميا اليوم انخفاضا طفيفا في التعاملات الفورية الآن.

سعر الذهب الآن في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر 2468.5 جنيها، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 والاوسع انتشاراً نحو 2160 جنيها للجرام.

وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند 1851.5 جنيهاً، فيحين بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 1444 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر مساء اليوم الإثنين بقيمة 17280 جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

عالميا، تراجع سعر الذهب عالميا اليوم في التعاملات الفورية في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر أوقية الذهب الآن نحو 1،949.87 دولار للأوقية، متراجعا بنسبة 0.29% فيما سجل سعر أوقية الذهب في تعاملات أمس 1،955.47 دولار في آخر سعر للإغلاق.