سعر الذهب في الاردن بتعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سعر الذهب مقابل الدينار الأردني بتعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 يعتبر سعر الذهب في الاردن محط اهتمام واسع في الاردن، حيث يرغب الكثير منهم بالاطلاع على تحديث أسعار الذهب مقابل الدينار الاردني بشكل يومي، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الأسعار الحقيقية اليومية للذهب في الاردن.

وقد سجلت أسعار الذهب في الأردن هبوطا في الأردن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 بالتزامن مع الانخفاض الذي سجله المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1952.35 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1956.20 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 44.52 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.39 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.97 دينار أردنيا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 38.95 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1385 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44519 دينارا أردنيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 311.64 دينار أردني.