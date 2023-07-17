سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، استقر سعر الدولار اليوم 17 يوليو/تموز 2023 في مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوياته السابقة، وسط ترحيب من صندوق النقد الدولي بالخطوات الحكومية لبيع بعض الحصص في كيانات حكومية.

وقالت جولي كوزالك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يرحب بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقوداً لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأشارت إلى استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ"تسهيل الصندوق الممدد"، موضحة أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وأضافت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدماً مهماً في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وتابعت: "أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل".

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وأعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر كافة بدءا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو/تموز 2023 وحتى يوم الأحد 23 يوليو/تموز 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 هجرية وعيد ثورة 23 يوليو.

وقال البنك في بيان الأحد، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين 24 يوليو/تموز 2023.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو/تموز 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو/تموز 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بحسب بيان من الحكومة.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم-سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية يلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع عند 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 38 جنيها، وفقا لمتعاملين بالأسواق، وكان الدولار في السوق الموازية ارتفع بداية العام الجاري إلى 39 جنيها ثم انخفض مع إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة ليصل إلى 37 جنيها، وخلال الشهر الماضي كان قد سجل رقماً قياسياً وصل فيه إلى 41 جنيها وعاود الانخفاض مجددا.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم