كم سعر غرام الذهب مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023؟

سعر الذهب مقابل الريال السعودي بتعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 يعتبر سعر الذهب في السعودية محط اهتمام واسع من قبل المواطنين السعوديين، حيث يرغب الكثير منهم بالاطلاع على تحديث أسعار الذهب مقابل الريال السعودي بشكل يومي، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الأسعار الحقيقية اليومية للذهب في السعودية.

كم سعر الذهب في السعودية؟

سجل سعر الذهب في السعودية انخفاضا خلال تعاملات الثلاثاء 18-7-2023، تزامناً مع تراجع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 235.22 ريال (62.73 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21، نحو، 205.82 ريال (54.89 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 176.42 ريال (47.04 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 252.28 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 242.87 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 236.40 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 210.62 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 200.82 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 171.42 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2418.10 ريال سعودي (644.83) دولار، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4803.26 ريال سعودي (1.280.87) دولار، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11925.83 ريال سعودي (3180.22) دولار، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام نحو 23804.62 ريال سعودي (6347.90) دولار

يبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7144.85 ريال سعودي (1905.29) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.