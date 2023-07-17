سعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء18/7/2023م-سعر الدولار اليوم في لبنان، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء18/7/2023م، وتراجع سعر الدولار أمس الإثنين 17 يوليو/تموز في لبنان مقابل الليرة بالسوق السوداء، بشكل طفيف، مع استمرار الترقب لتطورات منصب حاكم مصرف لبنان.

وأعرب عدد من مستوري المواد الغذائية عن حالة من الارتياح لانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما يعزز القدرة الشرائية للبنانيين .

وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، إن هدوء أسعار الصرف من شأنه دفع القوة الشرائية للبنانيين، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار مع استمرار تدفق السياح والمغتربين للبنان خلال موسم الصيف.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء18/7/2023م، وتوقع ضخ 3 مليارات دولار في الأسواق اللبنانية على الأقل خلال الفترة الحالية نتيجة للتدفقات من المغتربين والسياحة، مؤكدا أن تماسك سعر الليرة اللبنانية وانخفاض الدولار الأمريكي من شأنه مواجهة التضخم.

وأوضح أن موسم الصيف فرصة لقيام الحكومة اللبنانية بدورها ووضع خطة للتعافي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مع الإسراع في احتيار رئيس للجمهورية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء18/7/2023م، يأتي ذلك بينما يظل الموقف كما هو بشأن حاكم مصرف لبنان حيث من المقرر أن يتقدم نواب الحاكم الحالي لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة باستقالتهم رسمياً حسبما ذكرت تقارير لبنانية.

وقالت تقارير إن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي حسموا خيارهم، ومن المقرر تقديم استقالتهم رسمياً اليوم لمجلس الوزراء اللبناني، ويتم تكليفهم من قبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء18/7/2023م، واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85.500 ألف ليرة وسط تعاملات قوية بقيمة 150 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء18/7/2023م، وتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين إلى 91.500 ألف ليرة للشراء و92 ألف ليرة للبيع مقابل 92 ألف ليرة للشراء و93 ألف ليرة للبيع أمس .

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.