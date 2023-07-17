أمن السلطة يعتقل الأسير المحرر علاء حنايشة من جنين

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في جنين، مساء اليوم الإثنين17/7/2023م، الأسير المحرر علاء حنايشة من بلدة قباطية جنوب المدينة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الأسير حنايشة وهو أسير محرر أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، حملة اعتقالات شرسة ضد قادة وكوادر وأحرار الشعب الفلسطيني في الضفة، طالت حتى اللحظة أكثر من 50 مواطناً حتى اللحظة بينهم قادة في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة وعناصر من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

يشار إلى أن مسيرات غضب واحتجاج نظمت مساء اليوم، في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة تنديداً باستمرار جريمة لاعتقال السياسي وملاحقة المجاهدين من قبل أجهزة أمن السلطة.