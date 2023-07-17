هجوم للمستوطنين في حوارة وإصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

نفذ مستوطنون هجوما مساء الإثنين على مركبات الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين انتشروا على طول شارع حوارة الرئيس بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا المركبات الفلسطينية المارة بالحجارة.

وتواجد عدد من المستوطنين عند منطقة المنشرة القريبة من قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط تخوفات من تنفيذهم اعتداءات بحق الفلسطينيين في المنطقة.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وأفيد بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة أمام الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، فيما أوقفت المركبات وفتشتها عند حاجز صرة غربا، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

إلى ذلك، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن طفلا يبلغ من العمر 17 عاما أصيب بشظايا رصاص حي في فخذه، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة نقل على إثرها للمستشفى.