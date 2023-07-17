مزهر: مواصلة السلطة لنهج الاعتقال السياسي يُعرض جهود جولات الحوار المزمع عقدها قريبا للفشل

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، أن ملاحقة أجهزة السلطة المقاومين تُشكّل إساءة لنضالات شعبنا ومحاكمة للمقاومة التي شرعتها وكفلتها جميع القوانين الدولية والقوانين الفلسطينية، خاصة قانون الثورة الفلسطينية.

وقال مزهر خلال كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية في الوقفة التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي بغزة:" ندين بأشد العبارات استمرار السلطة في سياسة الاعتقال السياسي ونؤكد أنها سياسة مدمرة ومضرة بشعبنا"، داعياً ندعو السلطة للتوقف عن هذه السياسة لما تسببه من مخاطر على المقاومين، ومن تسميم الأجواء الوطنية، ومن ضرب للعلاقات الوطنية بالتزامن مع التجهيزات لعقد جولة حوار وطني جديدة.

وأضاف:" أن استمرار هذا السلوك يُشكّل خضوعاً لإملاءات الاحتلال والتزامات اتفاقية "أوسلو" الأمنية"، موكداً أن مواصلة السلطة لهذا النهج يُعرض جهود الوحدة الوطنية وجولات الحوار المزمع عقدها قريبا للفشل.

وشدد على أن شعبنا بكل تلاوينه السياسية والمجتمعية يؤكد تأييده الكامل للمقاومة، ويعتبر كل المقاومين مقاومون أبطال يجب أن يتم حمايتهم ووضعهم في حدقات العيون.

وخرج العشرات من أبناء شعبنا، مساء اليوم الإثنين، في مخيم جنين وقطاع غزة ولبنان، في مسيرات دعت لها حركة الجهاد الإسلامي، رفضا واستنكارا لسياسة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق مقاومي كتيبة جنين وفصائل المقاومة.