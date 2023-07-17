دمشق: الجهاد الإسلامي تلتقي السفير الجزائري ويؤكدان أن فلسطين هي قضية مركزية

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، بالسفير الجزائري في دمشق، كمال بوشامة.

وبارك الوفد الذي يتقدمه ممثل الحركة في سورية، إسماعيل السنداوي، للسفير بوشامة بتعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر في سورية.

وأثنى الوفد على دور الجزائر الداعم لفلسطين وللشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، إضافة إلى تبرع حكومة الجزائر لإعادة إعمار مخيم جنين بعد معركة بأس جنين.

من جانبه أكد السفير بأن قضية فلسطين هي قضية مركزية للجزائر والشعب الجزائري، مضيفاً أن الجزائر كانت وما زالت داعمة لفلسطين.