محدث بالفيديو والصور بمشاركة امهات الشهداء.. مسيرات غاضبة في غزة والضفة وبيروت رفضا للاعتقالات السياسية

انطلقت مساء اليوم الاثنين مسيرات حاشدة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وبيروت، رفضا للاعتقالات السياسية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ففي مخيم جنين خرج المئات من المواطنين، يتقدمهم عناصر من المقاومة الفلسطينية وامهات الشهداء، حيث عبر المشاركون عن غضبهم ورفضهم لاعتقال المقاومين الذين يقومون بالدفاع عن مخيم جنين.

واطلق المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة رفضا لاعتقال المقاومين، كما هتفوا لكتيبة جنين، مؤكدين دعمهم للمقاومة.

واعتبرت أمهات الشهداء اللاتي لبين نداء كتيبة جنين ان الاعتقالات السياسية تأتي في سياق الغدر للمقاومة، مؤكدات بان اعتقال المقاومين الذين يدافعون عن المخيم ويحرسون المخيم من الاحتلال ليل نهار، هو طعنة في خاصرة المخيم.

وفي قطاع غزة شارك المئات من ابناء شعبنا في مسيرة دعت اليها حركة الجهاد الاسلامي، حيث دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في كلمة له خلال المسيرة أبناء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة لتحمل مسؤوليتهم أمام الكارثة التي تقام بها الأجهزة بملاحقة واعتقال المجاهدين من كتيبة جنين وفصائل المقاومة

واعتبر حبيب ما يجري في جنين من اعمال مقاومة هو مجد يجب ان نبني عليه حتى المعركة الفاصلة بين شعبنا والاحتلال.

واكد حبيب ان سلا المقاومة وبنادقها ستبقى مشرعة بوجه الاحتلال، مشيرا الى ان شعبنا موحدا يقاتل عدوا واحدا وليس له أعداء سوى الاحتلال.

























