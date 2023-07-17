دعت اليها كتيبة جنين

بالفيديو بمشاركة امهات الشهداء.. مسيرة في جنين رفضا للاعتقالات السياسية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 م
17 يوليو 2023
اعتقال سياسي ضد كوادر الجهاد.jpg
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بمشاركة واسعة من أمهات الشهداء والأسرى، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة دعت اليها كتيبة جنين-سرايا القدس، مساء اليوم الاثنين وجابت شوارع مخيم جنين رفضا واستنكارا للاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد الشبان والمقاومين في مدن الضفة الغربية.

واطلق المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة رفضا لاعتقال المقاومين، كما هتفوا لكتيبة جنين، مؤكدين دعمهم للمقاومة.

واعتبرت أمهات الشهداء اللاتي لبين نداء كتيبة جنين ان الاعتقالات السياسية تأتي في سياق الغدر للمقاومة، مؤكدات بان اعتقال المقاومين الذين يدافعون عن المخيم ويحرسون المخيم من الاحتلال ليل نهار، هو طعنة في خاصرة المخيم.

يتبع..

 

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