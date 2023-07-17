القيادي حبيب: الاعتقال السياسي مسلسل كارثي يريد العدو ايقاعنا فيه وندعو أحرار شعبنا للتصدي له

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، مساء اليوم الإثنين17/7/2023م، أبناء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة لتحمل مسؤوليتهم أمام الكارثة التي تقام بها الأجهزة بملاحقة واعتقال المجاهدين من كتيبة جنين وفصائل المقاومة.

وقال القيادي حبيب خلال مسيرة جماهيرية نظمتها حركة الجهاد الإسلامي؛ رفضاً للاعتقال السياسي:" أدعو أبناء الأجهزة الأمنية لوقف هذه المصيبة والكارثة التي تفعلها في الضفة الغربية من خلال ملاحقتهم للمجاهدين واعتقال الأحرار من كتيبة جنين وشهداء الأقصى والقسام الذين تصدوا للعدو بأدواتهم البسيطة وخرج يجر أذيال الخيبة من جنين".

وأضاف:" أن ما حدث في جنين هو مجد يجب أن نراكم عليه حتى المعركة الفاصلة بينا وبين هذا المحتل، الذي يريد الإيقاع بين أبناء الشعب الواحد لهذا نناشد كل الأحرار لليقظة من هذا المسلسل الذي يريد العدو ايقاعنا فيه"، مناشداً كافة أبناء شعبنا وجميع الأحرار أن يعملوا على انقاذ المقاومة من هذا المسلسل الكارثي".

وأكد القيادي حبيب أن بنادق المجاهدين ستبقى مشرعة في وجه العدو الصهيوني وإن شعبنا الفلسطيني هو شعب واحد ويقاتل عدو واحد ( العدو الصهيوني)، وغير ذلك ليس لنا أعداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلينا أن نحافظ على ذلك، مشدداً على أن بوصلة المقاومة موجهة نحو القدس ولا يمكن حرفها.

وختم القيادي حبيب كلمته موجهاً رسالة لمجاهدي كتيبة جنين وفصائل المقاومة، قائلاً:" اصبروا واحتسبوا واثبتوا في مواقعكم في مواجهة العدو".

وخرج العشرات من أبناء شعبنا، مساء اليوم الإثنين، في مخيم جنين وقطاع غزة ولبنان، في مسيرات دعت لها حركة الجهاد الإسلامي، رفضا واستنكارا لسياسة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق مقاومي كتيبة جنين وفصائل المقاومة.





















