بالفيديو أجهزة السلطة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين لمواجهة مسيرات الرفض للاعتقال السياسي

دفعت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الإثنين17/7/2023م، بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين لمواجهة مسيرات الرفض للاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين التي دعت لها كتيبة جنين وفصائل المقاومة في الضفة وغزة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن رتل عسكري كبير من أجهزة أمن السلطة ينتشر في هذه الأثناء في جنين، لافتة إلى أن انتشار أفراد من القناصة التابعة لأجهزة أمن السلطة على بعض أسطح العمارات المشرفة على خط سير المسيرة التي دعت لها المقاومة للتنديد بالاعتقال السياسي

وكانت سرايا القدس- كتيبة جنين، دعت الفلسطينيين في كل مكان لتنظيم مظاهرات في التاسعة من مساء اليوم الإثنين للاحتجاج على موجة الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بحق المقاومين والأسرى المحررين.

وقالت الكتيبة في بيان لها، تلقته "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، اليوم الإثنين : "بعد معركة بأس جنين والتي خاضتها كتيبة جنين ومعها أحرار الوطن من فصائل المقاومة، وبصمود أسطوري وتضحيات أبناء شعبنا، وبعد النصر المؤزر والذي تمثل في تقهقر العدو هاربا يجر أذيال الخيبة والهزيمة، بين قتيل وجريح ولم يحقق أهدافه؛ تُكافئ أجهزة أمن السلطة المجاهدين بالخطف والتعذيب بتهمة المقاومة".

وأضافت: " أطل علينا وفد السلطة وحركة (فتح) بطلب زيارة للرئيس عباس والوفد المرافق له إلى مخيم جنين من أجل إلقاء كلمة أثناء تواجده في المخيم".

وتابعت: "إننا في كتيبة جنين لم يكن لدينا أي مانع لهذه الزيارة منذ اللحظة الأولى من حيث المبدأ إلا أنه كان لدينا مطلب واحد ومشروع وهو الإفراج عن الأخوة المجاهدين مراد ملايشة ومحمد براهمة الذين تم اعتقالهم على يد الأجهزة الأمنية في طوباس ومصادرة سلاحهم أثناء تواجدهم لمساندة إخوانهم المقاتلين في مخيم جنين أثناء الاجتياح الأخير".