هل تشهد درجات الحرارة في فلسطين انخفاضا بمعدلاتها خلال الأيام المقبلة؟

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين17/7/2023م، عن معدل درجات الحرارة المتوقعة للأيام القليلة المقبلة في ظل تأثر البلاد بالموجة الحرارية الحارة.

وقال العلامي في حسابه بموقع "فيس بوك":" "انخفاض بحدود درجتين يومي الثلاثاء والأربعاء ومن ثم تعود الحرارة للارتفاع مجددّا".

وشهدت حالة الطقس لليوم، اجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، دون أن يطرأي تغير على درجات الحرارة حيث بقيت أعلى من المعدل العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.