راصد جوي: انخفاض طفيف اليومين القادمين على درجات الحرارة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ انخفاض بحدود درجتين على درجات الحرارة فقط يومي الثلاثاء والأربعاء ومن ثم تعود درجات حرارة للارتفاع مجددّا.

موقع طقس فلسطين أوضح تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة، مشيرا الى انه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، والتي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تموز بحدود ستة الى ثمانية درجات مئوية. ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل الفلسطينية.

ويكون الجو الأربعاء حار جداً وتبقى الأجواء الحارة هي المسيطرة على البلاد مع إستمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية نسبياً . وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو ستة الى ثمانية درجات مئوية. مع المساء ولله الحمد تنكسر الموجة الحارة وتتراجع بشكل كبير. ويسود جو لطيف .

يوم الخميس تبقى الأجواء حارة ويستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ويكون الجو لاهباً وحاراً جداً في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية العالية تحديداً. والله تعالى أعلى وأعلم.

اما الجمعة، تبقى البلاد تعاني من الموجة الشديدة الحرارة المستمرة منذ أيام طويلة. وتبقى الحرارة اعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية . الأجواء الأصعب هي المرتقبة في المناطق الغورية حيث الحرارة ستكسر حاجز 45 مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم.