الكشف عن فحوى اتصال "نتنياهو" بالرئيس الامريكي جو بايدن

كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين17/7/2023م، عن فحوى الاتصال المشترك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن و"نتنياهو".

وقال مكتب نتنياهو في تصريح صحفي:" أجرى نتنياهو محادثة طويلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتمحور الحديث حول تعزيز التحالف وكبح تهديدات إيران وأذرعها، ومتابعة جهود التهدئة والاستقرار في الضفة".

وأضاف:" كما أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس الأمريكي بشأن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست، وتمت دعوة نتنياهو إلى اجتماع في الولايات المتحدة".

وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن هذه المكالمة كان سببها الرئيسي مناقشة "التعديلات القضائية".