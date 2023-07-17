طريقة الاشتراك بنتائج التوجيهي 2023 جوال-كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي، عقب الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي في الضفة وغزة، يبحث الان العشرات من طلبة الثانوية العامة وأهالي الطلبة عن طريقة الاشتراك في خدمة توجيهي عبر شركة جوال، والتي من خلالها يستطيع الطالب معرفة نتيجة الثانوية العامة في فلسطين2023م، بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن رابط البحث عن نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين عبر رابط وزارة التربية والتعليم العالي يكون تحت ضغط عالي يخرج فيها الموقع عن الخدمة في بعض الأوقات.

كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي

لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن طريقة الاشتراك في خدمة توجيهي جوال لمعرفة نتائج الثانوية العامة في فلسطين من خلال خدمة رسائل جوال، والتي تقدمها شركة جوال كل عام لمعرفة نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 توجيهي، من باب كما أوضحنا لكم السرعة والدقة في معرفة نتائج الثانوية العامة 2023م، أسهل طريقة للاشتراك بخدمة جوال الثانوية العامة "توجيهي"2023م -كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي2023م

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طريقة الاشتراك في خدمة نتائج التوجيهي 2023من جوال

وفي مقالنا أسهل طريقة للاشتراك بخدمة جوال الثانوية العامة "توجيهي"2023م -كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي2023م، وفي تصريح صحفي، اليوم أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

طريقة الاشتراك في نتائج توجيهي 2023 مجانا شركة جوال

وفي مقالنا أسهل طريقة للاشتراك بخدمة جوال الثانوية العامة "توجيهي"2023م -كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي2023م، ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540. الفرع الأدبي 54641. فرع الريادة والأعمال 3917 . الفرع الشرعي 1242. الفروع المهنية 3486.







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رقم خدمة نتائج التوجيهي 2023 من شركة جوال

وفي مقالنا أسهل طريقة للاشتراك بخدمة جوال الثانوية العامة "توجيهي"2023م -كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي2023م، وتقدم شركات الاتصالات الخلوية في فلسطين، مثل جوال وأوريدو “الوطنية”، خدمة استعلام مجانية عن نتائج الثانوية العامة في كل عام. يمكن للطلاب الاشتراك في هذه الخدمة لتلقي رسالة تحمل معدلهم في التوجيهي في يوم إعلان النتائج

نتائج توجيهي 2023 جوال

وفي مقالنا أسهل طريقة للاشتراك بخدمة جوال الثانوية العامة "توجيهي"2023م -كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي2023م، وللحصول على نتيجة الثانوية العامة، يمكنك إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس المكون من 6 أرقام مع الحرف المناسب، وذلك وفقًا للتالي:

إذا كنت طالبًا في الضفة الغربية، يجب عليك إرسال الرسالة التالية: “001427 W”، حيث يُستبدل “1427” برقم جلوسك الخاص.

إذا كنت طالبًا في قطاع غزة، يجب عليك إرسال الرسالة التالية: “101427 G”، حيث يُستبدل “1427” برقم جلوسك الخاص.

يرجى ملاحظة أنه يجب أن يتكون رقم الجلوس من 6 أرقام للحصول على النتيجة الصحيحة.

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كيفية الاشتراك بنتائج التوجيهي 2023 جوال

وفي مقالنا أسهل طريقة للاشتراك بخدمة جوال الثانوية العامة "توجيهي"2023م -كيف اشترك بخدمة جوال توجيهي2023م، وأعلنت شركة جوال لأهالي ولطلاب الثانوية العامة عن خدمة توجيهي.. نتيجتك على موبايلك، مجانا | من موبايلك ؛ أسهل وأسرع الطرق للحصول على علامة التوجيهي فور إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال جوال ، لمشتركي جوال بقطاع غزة أرسل G ومشتركي الضفة أرسل W ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37022، ولفحص رابط نتائج التوجيهي في غزة 2023 برقم الجلوس هنـــــــــا