أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، تعيين ملحق عسكري في المغرب، في خطوة وصفها الجيش بـ"التاريخية"، وقال إنها ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين "تل أبيب" و"الرباط".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".

وبحسب البيان، فإن تعيين ملحق عسكري "إسرائيلي" في المغرب هي خطوة "أولى من نوعها على صعيد العلاقات الإسرائيلية - المغربية"، و"تاريخية في إطار العلاقات العربية و إسرائيل".

وأوضح البيان أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت تتويجًا لعدة خطوات شهدها العامين الماضيين، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة كان آخرها african lion بمشاركة قوات النخبة على أرض المغرب".

وأفاد البيان بأن المحلق العسكري الجديد، إيتاح، "هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم".

ولفت البيان إلى أن إيتاح "يشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية".