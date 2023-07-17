اصابتان أحداهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت باللد بالداخل المحتل

أصيب شاب (18 عاما) بجروح خطيرة وآخر (23 عاما) بجروح متوسطة، وكلاهما من الرملة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد، مساء اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين خلال تواجدهما داخل سيارة، وقد عانيا جروحا في أنحاء جسديهما.

وقال مضمد من المكان إن "المصابين كانا بكامل وعيهما وقد عانيا جروحا في جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ونقلناهما بحالة مستقرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 117 قتيلا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحوّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد في المجتمع العربي، والذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.