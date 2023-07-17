هل سيتم تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء بغزة؟

أكد رئيس سلطة الطاقة بغزة، جلال إسماعيل، اليوم، أن الطاقة المتوفر من الكهرباء في قطاع غزة هي 120 ميجاوات من جانب الاحتلال "الإسرائيلي"، و65 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة.

وأوضح إسماعيل، أن الخطوط المصرية المغذية لغزة توقفت عام 2018، مؤكدًا أن سلطة الطاقة تسعى جاهدةً لعودتها مع زيادة الكمية.

وأشار إلى أنه يوجد بغزة طاقة شمسية تولد 1.5 ميجاوات، بالتالي لا نستطيع وصل كهرباء 24 ساعة خاصة في فصل الصيف والحر الشديد الذي سبب في عجز إضافي.

ولفت إسماعيل، إلى أن عجز ساعتين في الوصل التيار الكهربائي، بسبب موجة الحر التي تتأثر بها البلاد، وما يرافقها من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وبخصوص المولد الرابع، قال رئيس سلطة الطاقة: إن "هناك جهود ومساعي نتمنى أن تمكنا من تشغيله".

وأضاف أنه يوجد إجراءات فنية شملت حقن التروبينات بالماء، وستساهم تلك الإجراءات في تحسين جدول توزيع الكهرباء قريباً.