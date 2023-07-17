الأخرس: اعتقال امن السلطة للمقاومين يُعد فعلاً إجراميًا

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس، اليوم، اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، المقاومين وشرفاء أبناء الشعب يُعد "فعلاً إجرامياً".

وقال الاخرس، في تصريح صحفي لقناة الأقصى: إن "الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني يخدم الاحتلال الصهيوني فقط".

وأضاف القيادي في حركة الجهاد، أن "اعتقال أجهزة أمن السلطة المقاومين يعد تعديا على كل الشعب الفلسطيني".

واعتقل جهاز مخابرات السُلطة المحرر جمال حمامرة (56 عامًا) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم جنوب الضفة، أمس الأحد، عقب استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز.

كما وتواصل أجهزة أمن السُلطة، حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق مجاهدي شعبنا وكوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة.