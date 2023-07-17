مصادر: بايدن قد يتصل بنتنياهو لمناقشة "الإصلاح القضائي"

قالت مصادر لموقع "أكسيوس"، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لمناقشة خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وحسب المصادر الأمريكية والعبرية، فإن المكالمة الهاتفية المتوقعة ستجرى اليوم الاثنين، أي قبل يوم من لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع بايدن في البيت الأبيض.

وتوترت العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، لا سيما بشأن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف المحكمة العليا "الإسرائيلية" والمؤسسات الديمقراطية الأخرى.

وقال بايدن في وقت سابق من الشهر إن حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" الحالية هي الأكثر تطرفا منذ أن بدأ العمل مع رؤساء الوزراء "الإسرائيليين" قبل 50 عاما.

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، استأنف نتنياهو مؤخرا قانون الإصلاح القضائي من جانب واحد بعد تعليقه في مارس للسماح بإجراء مفاوضات مع المعارضة، التي انهارت.

وصوت الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قدرة المحكمة العليا على مراجعة قرارات الحكومة والتعيينات. ويمكن أن يصبح هذا التشريع قانونا الأسبوع المقبل.

وتصاعدت حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، بينما تضغط الحكومة على الشرطة لقمع المتظاهرين.

ودعا البيت الأبيض في بيان نادر الأسبوع الماضي الحكومة الإسرائيلية إلى "حماية واحترام الحق في التجمع السلمي"، بعد أن قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال العشرات واستخدمت القوة ضد بعض المتظاهرين.

وأعلن المئات من الطيارين الاحتياطيين في جيش الاحتلال وغيرهم من جنود الاحتياط من وحدات المخابرات والقوات الخاصة في الأيام الأخيرة أنهم سيعلقون خدمتهم الاحتياطية ولن يذهبوا إلى الخدمة إذا تم استدعاؤهم بسبب معارضتهم للإصلاح القضائي.